Сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин похудел на 160 килограммов без помощи врачей. Об этом он рассказал aif.ru.

По его словам, он начал сбрасывать вес во время экстремального реалити-шоу, в котором он был ведущим. Однако свою методику по столь радикальному похудению 35-летний музыкант не раскрыл, заверив лишь, что не обращался к медикам и не принимал появившиеся на фармрынке препараты.

Никаса Сафронова попросили сделать повтор портрета Трампа за космическую сумму

В апреле рассказал, что отец отказался с ним общаться, если Лука не сбросит лишний вес. По словам Затравкина, это побудило его похудеть на 76 килограммов, вследствие чего его кожа обвисла. Избавиться от данной проблемы сын Сафронова решил с помощью хирургического вмешательства.