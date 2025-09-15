Стало известно, сколько заработает «Тату» за концерт в Москве

Стало известно, сколько заработает «Тату» за свой первый за много лет концерт

Лера Букина

Группа «Тату» (t.A.T.u.) заработает около 30 миллионов рублей на продаже билетов на свой первый за долгое время концерт в Москве. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, к настоящему моменту на предстоящий концерт уже продано более половины билетов. Ожидается, что мероприятие, запланированное на конец октября, будет полностью распродано, и его посетят около 4 тысяч человек. Стоимость самых доступных билетов составляет 5 тысяч рублей, в то время как самые дорогие билеты предлагаются по цене 30 тысяч рублей.

«Как нам стало известно, солистки группы Юлия Волкова и Лена Катина могут заработать за концерт около 15 миллионов рублей. Остальная часть денег с продажи билетов уйдет организаторам», — говорится в материале.

Напомним, что группа «Тату» дала первый концерт после объявления о воссоединении. Выступление дуэта состоялось 19 июля в отеле «Мрия Резорт» недалеко от Ялты.

Группа была создана в 1999 году и прекратила свое существование в 2011-м. После распада участницы несколько раз собирались для участия в корпоративах и фестивалях. 2 июля 2023 года певица Юлия Волкова объявила о воссоединении коллектива.