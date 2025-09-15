Стало известно, сколько заработает «Тату» за концерт в Москве

Группа «Тату» (t.A.T.u.) заработает около 30 миллионов рублей на продаже билетов на свой первый за долгое время концерт в Москве. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, к настоящему моменту на предстоящий концерт уже продано более половины билетов. Ожидается, что мероприятие, запланированное на конец октября, будет полностью распродано, и его посетят около 4 тысяч человек. Стоимость самых доступных билетов составляет 5 тысяч рублей, в то время как самые дорогие билеты предлагаются по цене 30 тысяч рублей.

«Как нам стало известно, солистки группы Юлия Волкова и Лена Катина могут заработать за концерт около 15 миллионов рублей. Остальная часть денег с продажи билетов уйдет организаторам», — говорится в материале.

Напомним, что группа «Тату» дала первый концерт после объявления о воссоединении. Выступление дуэта состоялось 19 июля в отеле «Мрия Резорт» недалеко от Ялты.

Группа была создана в 1999 году и прекратила свое существование в 2011-м. После распада участницы несколько раз собирались для участия в корпоративах и фестивалях. 2 июля 2023 года певица Юлия Волкова объявила о воссоединении коллектива.