Зависимость, заработок и отношения с сыном: как живет Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха, 45 лет, продолжает творческую деятельность. О том, как живет артист, выяснило издание NEWS.ru.

Как отмечается, в 2025 году у Пьехи запланированы концерты в России и Белоруссии. Сейчас он сосредоточен на отношениях с 11-летним сыном Петей и пока не думает о новых романтических связях.

Пьеха и мама их ребенка, Наталья Горчакова, развелись, но сохранили теплые отношения. Вместе с бабушкой Эдитой Пьехой они часто проводят время. Подчеркивается, что Стас стремится быть надежным родителем, что стало его приоритетом.

Как сообщается, гонорар Пьехи за концерт в Москве составляет от 2,5 млн рублей. Он остается востребованным артистом, несмотря на проблемы с зависимостью в прошлом. Певец трижды попадал в реанимацию и дважды пережил инфаркт из-за наркомании. Зависимость помешала ему создать семью с Горчаковой, но любовь к музыке и лечение помогли ему справиться с проблемой.

Пьеха открыл реабилитационную клинику, где помогает другим бороться с наркоманией. Он полностью отказался от алкоголя и придерживается здорового питания.

Стас поддерживает спецоперацию и действия российских властей. С 2014 года он неоднократно выступал в Донбассе и Крыму, что привело к его включению в черный список Украины. В 2022 году Пьеха заявил, что не покидал Россию из-за СВО и не собирается уезжать, напоминает издание.