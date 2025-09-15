Ваенга может потерять голос

Артистка Елена Ваенга рискует потерять голос — певица продолжает активно гастролировать, несмотря на недавно перенесенные ларингит и фарингит. Как сообщает Mash, в сентябре артистке предстоят концерты сразу в 20 городах.

© Вечерняя Москва

По данным издания, после каждого выступления певица испытывает трудности с голосом, но от выступлений под фонограмму отказывается. При этом она планирует пройти весь тур, который продлится с сентября по март 2026 года.

Муж певицы объяснил, что обязательства не позволяют ей взять паузу и устроить полноценный отдых. Менеджмент ищет способы разгрузить артистку, однако Елену приглашают на частные мероприятия с очень высоким спросом.

По словам представителей, за часовое выступление Ваенга получает восемь миллионов рублей плюс один миллион на команду из 17 человек. Саундчек занимает около четырех часов, а необходимость в медицинской помощи пока отсутствует — организаторы справляются самостоятельно. При этом никто не может гарантировать проведение концерта, так как это зависит от состояния и усталости певицы, передает Telegram-канал.

