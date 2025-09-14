Анна Асти получила травму во время концерта

Анна Асти рассказала, что во время концерта получила серьезную травму. Буквально на первом номере она снова подвернула ногу, которую повредила ранее, пишет Super.

Певица призналась, что боль была просто невыносимой, она даже забывала слова песен. В конце концерта она еле сдерживала слезы.

«Иногда даже папино воспитание “солдата” не спасает», — сообщила Асти.

На записях концерта, которые она посмотрела позже, хромота не была заметна.

«Значит, справилась», — отметила певица

Анна особо поблагодарила свою команду, отметив, что именно благодаря их в и заботе она смогла отработать шоу до конца.

Ранее Анна Асти поделилась, что в ближайшие годы не планирует уходить со сцены и будет продолжать заниматься любимым творчеством, пока позволяет здоровье.