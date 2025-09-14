Антонов признался, какую партию мечтал бы создать

Юрий Антонов, обладатель статуса мэтра в музыке, известен публике, как большой любитель живой природы и зоозащитник. В его загородном поместье имеется домашний зоопарк, где содержатся кошки, собаки, павлины, гуси, утки, а также белки и другие животные и птицы.

Антонов тратит около миллиона рублей только на корм для птиц, пишут Аbsatz.media.

В беседе с журналистами народный артист России признался, что хотел бы создать партию, защищающую братьев наших меньших.

«Я бы создал партию по защите животных. Это дело очень хорошее, тем более в современном мире. Однако сейчас у меня, к сожалению, на это нет времени. Если заниматься этим, то туда нужно вкладывать все силы. У меня пока что все расписано. Но желание точно имеется», - заявил певец.

В конце августа Юрий Антонов не смог выйти на сцену фестиваля «Новая волна» в Сочи. Он отменил выступление, объяснив это проблемами с давлением.