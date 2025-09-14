Блогер Влад Бумага должен бюджету два миллиона рублей

У Влада Бумаги, белорусского блогера, обнаружена задолженность перед бюджетом в размере двух млн рублей. В том случае, если она е будет погашена, Владу грозят санкции – штрафы, пени, блокировка банковских счетов, запрет на выезд за рубеж, сообщают News.ru.

У блогера уже были серьезные финансовые проблемы. В начале 2024 года ООО «Бумажная бумага», связанное с Владом и занимавшееся производством снеков и напитков, было закредитовано более чем на полмиллиарда рублей. Несколько других предприятий, аффилированных с Бумагой, также находились в долгах.

В 2020 году Бумага стал номинантом в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории «Новые медиа».