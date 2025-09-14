Семенович высказалась о капризных коллегах

Анна Семенович вышла на связь с подписчиками на своей страничке в социальной сети.

Она отвечала на вопросы и, в частности, ее спросили о том, как ей удается оставаться простым и искренним человеком среди своих капризных и сложных коллег. Об этом сообщает издание Womanhit.

Певица призналась, что регулярно занимается с психологом, что помогает ей сохранять уверенность в себе на фоне достаточно фальшивого и агрессивного мира шоу-бизнеса.

«Понты кидают от слабости, а я сильная», — написала она в комментарии к сториз.

Недавно звезды телеканала RU.TV Денис Майданов, Роман Архипов, Анна Семенович и Socrat выступили для проходящих лечение и реабилитацию бойцов в Краснодарском крае.

Выступления состоялись в военно-медицинских организациях Краснодара и Лермонтово. Это часть патриотической программы телеканала, который регулярно организует подобные акции в медучреждениях по всей стране.