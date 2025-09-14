Певица Слава призналась, что потратила миллион на «утешителей»

Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, окончательно рассталась с гражданским мужем Анатолием Данилицким.

Как пишут 7days, звезда завела себе пушистых утешителей как лекарство от депрессии. Это маленькие собачки породы мальтипу Жужа и Чуча. За двух щенков артистка отдала миллион рублей и счастлива, хотя малыши доставляют много хлопот, рассказала Сланевская в программе «Ты не поверишь!».

«Я сошла с ума. Вытираю за ними говно. Они мне с*ут на кровать, с*ут на подушки. Раньше бы я просто выкинула их в окно, а сейчас счастлива, что они это делают. Я даже хочу поехать одна с собаками на крутых яхтах, снять себе самую люксовую каюту и путешествовать по всему миру», - поделилась мечтами звезда.

По словам певицы, налажена и ее личная жизнь.

«У меня есть любовник. Молодой, шикарный, красивый. Для себя я никогда ничего не делала. А сейчас я хочу делать все для себя. Собаки, шмотки, сумки, тусовки. Короче, бабка пошла вразнос». – констатировала Слава.

Недавно Слава продемонстрировала подписчикам кольцо, которое ей подарил неизвестный поклонник. Журналисты раскрыли стоимость украшения. Мужчина, по данным источника, заплатил за бриллиантовое кольцо с рубином около 540 тысяч рублей.