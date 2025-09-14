Расторгуев назвал своего преемника

Павел, старший сын Николая Расторгуева, недавно заменил звездного отца в этно-опере «Князь Владимир». В конце июля стало известно, что Николай Расторгуев из-за плотного гастрольного графика больше не сможет участвовать в опере. Игорь Матвиенко принял решение заменить артиста на его сына.

Публика была удивлена поразительным сходством родственников — от внешнего до тембра голоса. Фронтмен «Любэ» сказал, что в дальнейшем Павел может возглавить коллектив, правда, при определенном условии, пишут Аbsatz.media.

«Сделать Пашу солистом в группе? Когда я умру, это может произойти». – уточнил музыкант.

Павел появился на свет в браке певца с Валентиной Расторгуевой. С 1990 года артист живет вместе со второй супругой Натальей. У них есть общий сын Николай.

Ранее певец Николай Расторгуев вышел из себя, когда журналисты спросили его о заработке.