Шаляпин поднял цену за свои услуги

Прохор Шаляпин поднял ценник на свою работу на 200 тысяч рублей. Теперь нанять эпатажного артиста можно за 1,1 миллиона рублей на 4 часа — и проведет праздник, и споет публике.

Райдер у певца очень скромный. Он готов ехать эконом-классом и заселяться в отель, где есть горячая вода. В гримерку поставить закуски, несколько банок Coca-Cola Light, бутылку виски Macallan и флакон лака для волос.

Как информирует Телеграм-канал SHOT, Шаляпин, рассказывающий о праздной и безбедной жизни, на самом деле готов пожертвовать удобствами и берется за любые корпоративы, чтобы заработать денег.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что в его трудовой книжке записаны 17 лет стажа в народной песне. По словам артиста, согласно данным на портале «Госуслуги», ему положена пенсия в размере 25 тысяч рублей.