Британский рэпер поиздевался над убитым соратником Трампа

Британский рэпер, участник дуэта Bob Vylan Паскаль Робинсон-Фостер поиздевался на концерте в Амстердаме над убитым американским консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом передает DutchNews.

Робинсон-Фостер начал выступление в амстердамском зале Paradiso с фразы «Есть ли в зале снайперы?», намекая на покушение на Кирка. Затем рэп-группа посвятила песню соратнику президента США Дональда Трампа, а солист пошутил, что «теперь его местоимения — was/were («был/были», отсылка к самоидентификации небинарных персон (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) — прим. «Ленты.ру»)».

На сцене также был вывешен флаг Палестины, а музыканты регулярно выкрикивали антиизраильские лозунги. В ночь перед концертом неизвестные испортили фасад здания граффити с «антирасистским посланием».

Ранее президент Европарламента (ЕП) Роберта Метсола отказалась почтить минутой молчания память Чарли Кирка. Инициатором выступил шведский депутат Чарли Ваймерс, отметивший, что таким образом парламент мог бы заявить о важности свободы слова.