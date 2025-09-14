Муж Ивлеевой получил наследство брата через суд

Филипп Бегак отсудил у матери наследство брата. Речь идет о 1/9 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и 1/6 доли на земельный участок, расположенные в ДСК «Советский писатель». Ответчиками по делу выступали мать бизнесмена Дарья Семенова и департамент городского имущества Москвы.

© ВКонтакте

По данным РИА Новости, Семенова в суд не явилась, направила своего представителя и исковые требования сына признала. Наследником первой очереди действительно являлась она, однако в установленный законом шестимесячный срок наследство не приняла. Таким образом, суд удовлетворил требования истца, признав за ним право на имущество.

СМИ писали, что брат Филиппа Максим погиб в возрасте 24 лет.

Подсчитаны потери Ивлеевой из-за «голой вечеринки»

Напомним, Филипп Бегак зарабатывает миллионы на строительной компании, которой руководит с 2023 года.