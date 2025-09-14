Обнародовано, сколько долгов оставил сбежавший рэпер Лигалайз*

Андрей Меньшиков, известный под сценическим псевдонимом Лигалайз, летом 2023 года покинул РФ, переехав в Литву. При этом он оставил в России долги на сумму более 460 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, основываясь на данных правоохранительных органов.

В отношении музыканта открыты шесть исполнительных производств. Часть задолженности взыскивают в принудительном порядке, в основном это долги по налогам и сборам, а также штраф за невыполнение в установленный срок предписания Роскомнадзора об устранении нарушений в Telegram-канале, выразившихся в распространении материалов иноагента без указания на его статус.

Ранее приемная мать исполнителя Ольга попросила аннулировать его прописку: рэпер уже давно живет за рубежом и купил там недвижимость. В итоге, по решению суда, в квартире числятся только мачеха Лигалайза и ее новый муж.

*Признан в РФ иноагентом.