Певица Алла Пугачева вспомнила о предательстве бывшего мужа. В беседе с Екатериной Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) на YouTube артистка рассказала, как Александр Стефанович снял все ее деньги со счетов.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» не скрывает: она много раз становилась жертвой предательства людей, которых считала близкими. Одним из таких «предателей» оказался ее второй муж. В браке с Аллой Пугачевой Александр Стефанович получил московскую прописку, пара прожила три года и развелась. Но после расставания выяснилось, что незадолго до этого режиссер успел снять со счетов весь их семейный бюджет, пополнением которого в основном занималась певица.

Однако на этом Александр Стефанович не становился – он начал делить имущество в их квартире. Более того, позднее режиссер публично заявил, что именно он придумал Алле Пугачевой амплуа, из-за которого зрители были уверены, что в каждой композиции она поет о себе. Несмотря на все это, незадолго до смерти экс-супруг попросил у артистки прощения.

«Я потом встретила его в коридоре. Он такой: “Пугачевочка, прости меня. Ну ты же понимаешь”. Это было незадолго до его смерти, так что прощения он успел попросить. Я простила», — призналась Алла Пугачева.

Ранее певец Игорь Наджиев рассказал, что бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович называл ее популярность «блефом».

