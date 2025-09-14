Сестра Фриске озвучила стоимость детского сада для дочери

Наталья Фриске пожаловалась на рост оплаты в частном детском саду, куда устроена ее трехлетняя дочь Луна. Ей пришлось заплатить за текущий год 370 тысяч рублей, пишет издание passion.ru.

© Соцсети

«Капец подорожал. В том году я платила 295 тысяч за год», — объяснила она.

Подписчики Фриске не посочувствовали. Женщине дали совет перевести ребенка в муниципальный садик если нет возможности оплачивать частный. А если такая возможность все-таки есть, то не жаловаться, поскольку многие мамы с детьми живут гораздо хуже.

Напомним, что Наталья одна воспитывает дочь. С отцом девочки она не общается.

Накануне Наталья Фриске поделилась с подписчиками неприятным инцидентом, который произошел с ней и ее дочерью Луной недавно. Мама и девочка переходили дорогу по пешеходному переходу — почти в самом конце, у тротуара, их едва не сбила машина, которая впоследствии остановилась неподалеку.