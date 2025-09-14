Наталья Штурм требует компенсацию от обидчиков внука

Певица Наталья Штурм рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!», что затребовала с родителей мальчика, который разбил голову ее внуку Даниэлю, денежную компенсацию.

На детской площадке в элитном подмосковном поселке в Даниэля другой мальчик бросил камень. Удар пришелся в голову. Ребенку диагностировали сотрясение мозга и наложили швы. Внук артистки пролежал в больнице двое суток, у него появились провалы в памяти, пишет gazeta.ru.

Певица потребовала компенсацию от родителей хулигана. 100 тысяч рублей должны пойти на оплату реабилитации Даниэля, а также курс лечения у физиотерапевта и психолога.

Отец мальчика, бросившего камень предложил оплатить затраты на врачей и перевязку. Артистка настаивает именно на компенсации.

«Компенсация — это самый легкий способ договориться всегда. Если люди надеются на то, что дырка зарастет, все забудут и они будут еще дружить, то они зря так думают. Я за своего внука буду бороться», — заявила певица.

Напомним, что внук Натальи Штурм 1 сентября пошел в первый класс Православный школы, которая находится в поселке, где проживает семья популярной певицы. К слову, в Подмосковье артистка вместе с близкими перебралась этим летом. Наталья Штурм купила особняк уже с ремонтом и мебелью.