Киркоров назвал любимых молодых российских исполнителей

Филипп Киркоров в разговоре с журналистами на традиционном концерте «Дорожного радио» в День города озвучил свой личный список молодых исполнителей, которые, как он считает, имеют большой потенциал. Об этом пишет Телеграм-канал SuperRu.

«Мне очень нравится Akmal', мне нравится Jony — не знаю, насколько он молодой артист. Поэтому не говорю про Сережу Лазарева, про Диму Билана. Из девочек мне нравится очень Seville, Люся Чеботина, ANNA ASTI, Клава Кока. Девчонки у нас просто голливудские. Если бы они выступали на международных конкурсах, то завоевали бы все призы. Я в этом не сомневаюсь», — считает Филипп Бедросович.

Также король российской сцены Филипп Киркоров на праздничном концерте «Дорожного радио» заявил о необходимости создать профсоюз для артистов.

Все из-за недавнего скандала с Егором Кридом. Филипп Бедросович объяснил, что хорошо относится к Криду, поэтому вступился за него, то же самое сделала блогер и телеведущая Ксения Собчак. Киркоров призвал артистов массово вступаться друг за друга.

А чтобы не действовать поодиночке, звездам нужен профсоюз, который как раз бы помогал разруливать подобные конфликтные ситуации.