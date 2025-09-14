Россиянка выбросила из окна семимесячного котенка

Семимесячный скоттиш-фолд Тайсон едва не погиб после падения с высоты. Котенко выкинула из окна хозяйка, когда уходила от престарелого возлюбленного, передает Telegram-канал Mash.

Москвичка жила с 70-летним ухажером. В какой-то момент она решила уйти от него, собрала вещи и по какой-то причине выкинула своего семимесячного котенка в окно.

Сильно пострадавшего питомца увидели соседи. Они отвезли Тайсона в клинику, где ему уже сделали две операции. У котенка зафиксировали переломы челюсти и лапы, черепно-мозговую травму и контузию внутренних органов.

Бывший возлюбленный москвички в беседе заявил, что котенок якобы упал сам. Однако камеры видеонаблюдения и соседи опровергают его слова. Хозяйка, как впоследствии стало известно, выбросила Тайсона и как ни в чем не бывало продолжила курить. Теперь ей грозит уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее в Новороссийске мужчина сломал позвоночник чихуахуа. Собака гавкнула на дочь россиянина, из-за чего тот разозлился.