Овсянникова раскрыла тайну создания нашумевшего хита «Кукареку»

Margo (Маргарита Овсянникова) прославилась песней «Кукареку» записанной вместе с американским рэпером Lil Pump. Звучащее рефреном кукареканье завирусилось в соцсетях.

Песня «Кукареку» обросла и поклонниками, и критиками. В частности, Лариса Долина высказала недоумение по поводу текстового содержания трека, вернее, его отсутствия. Но Margo считает значимым уже тот факт, что звезда обратила внимание на саму композицию и не воспринимает слова Долиной, как критику, пишет «Комсомоьская Правда».

«Представляете, я оказалась в одной гримерке с Ларисой Долиной, но не судьба, мы не пересеклись. Я бы ей вживую спела. Лариса Долина бы заценила вокал, а если нет, то я напросилась бы на урок. Она от души так смеялась. Я считаю, что это главная задача артиста – я ее выполнила, я подняла настроение, особенно человеку, который разбирается в искусстве», - сказала девушка.

Овсянникова объяснила, что «Кукареку» придумала ее креативный продюсер Настя Зима.

«Мы уже собирались уходить из студии, я сказала, что нужно добавить вокала. Так как не было слов, решила пропеть просто на птичьем, это как бы со словами, но без них, ляляля, бубубу. Настя спросила: «А можешь покукарекать?». И когда я спела, мы поняли, это всех порвет!» - констатировала Margo

Ранее блогер Ида Галич рассказала, что именно она помогла когда-то Марго Овсянниковой попасть на телевидение. Тогда скандальная артистка, называющая себя «звездой номер один», еще не была протеже Филиппа Киркорова.