Что стало со звездами сериала «Моя прекрасная няня»: часть первая

Сериал «Моя прекрасная няня» стал одним из самых ярких телевизионных проектов начала 2000-х и подарил актерам всенародную любовь. Но что случилось с ними после завершения съемок? В этой статье «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба четырех главных артистов после участия в проекте. Истории остальных звезд ситкома будут представлены во второй части материала.

Анастасия Заворотнюк — Няня Вика

Главная звезда проекта Анастасия Заворотнюк сыграла простую, но обаятельную няню Вику, и именно эта роль сделала ее любимицей всей страны. После окончания сериала актриса активно снималась в кино и на телевидении: среди ее работ — фильмы «Код апокалипсиса», «Мамы», сериал «Служебный роман. Наше время». Кроме того, Заворотнюк стала ведущей популярных шоу, включая «Ледниковый период» на Первом канале.

Однако в 2019 году актриса серьезно заболела. У нее диагностировали глиобластому — агрессивную опухоль головного мозга. Заворотнюк прошла курсы химиотерапии, долгое время находилась под наблюдением врачей и практически перестала появляться на публике. О состоянии Анастасии семья старалась говорить как можно меньше, но поклонники внимательно следили за каждой новостью.

30 мая 2024 года стало известно о смерти актрисы. Прощание прошло в Москве, в Покровском монастыре, а похоронили ее на Троекуровском кладбище. Это событие вызвало огромный резонанс — коллеги, поклонники и друзья вспоминали Заворотнюк как одну из самых ярких актрис своего поколения. Для миллионов зрителей она навсегда останется «няней Викой» — символом доброты и простоты.

Сергей Жигунов — Максим Шаталин

© Эрик Романенко/ТАСС

После «Няни» он снялся в десятках проектов — от военных драм до романтических комедий. Актер активно снимается в сериалах, занимается продюсированием и пробует себя в режиссуре. Живет он между Сочи, где купил недвижимость, и Москвой, куда регулярно приезжает по работе.

У артиста есть дочь, которая родилась в браке с его первой женой Верой Новиковой. Они развелись из-за его романа с коллегой по цеху Анастасией Заворотнюк. Однако спустя два года Сергей вернулся к Вере и женился на ней повторно. Но, как говорится, в одну реку не заходят дважды: Жигунов вновь бросил жену — на этот раз из-за журналистки Виктории Ворожбит, которая поразительно похожа на покойную Анастасию Заворотнюк. Актер взял новоиспеченную возлюбленную в жены, и они до сих пор вместе.

Ольга Прокофьева — Жанна Аркадьевна

© Илья Питалев/РИА Новости

После успеха в «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева сосредоточилась на театре. Она по-прежнему служит в Театре имени Маяковского и задействована в ключевых постановках. Актриса играет и в классических пьесах, и в современной драматургии. Также она занимается озвучиванием и время от времени принимает участие в телевизионных проектах.

Личная жизнь актрисы также обсуждалась в СМИ. Ее брак с актером Вадимом Аверченко завершился разводом. В 2019 году пресса писала о романе Ольги с бизнесменом, сообщалось в газете «‎Жизнь», однако сама артистка предпочитает не комментировать личные отношения. Сегодня Прокофьева воспитывает сына и подчеркивает, что именно он для нее — главный источник радости.

Борис Смолкин — дворецкий Константин

© Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Роль дворецкого Константина принесла Борису Смолкину всенародную любовь и сделала его одним из самых узнаваемых актеров комедийного жанра. Однако после «Няни» артист сосредоточился на театральных постановках и гастролях. Сегодня Смолкин активно работает в антрепризе и много гастролирует по стране. Его имя можно увидеть в афишах спектаклей «Номер 13», «Игра любви и случая», «Слишком женатый таксист». Он продолжает выходить на сцену в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, неизменно собирая полные залы.

Личная жизнь Смолкина остается в тени. Известно, что у него есть сын и внуки, которым он посвящает все свободное время. Несмотря на возраст — Смолкину уже за 70, — он остается востребованным и до сих пор выходит на сцену с прежней энергией.

