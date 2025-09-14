Анастасия Волочкова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позировала обнажённой в саду
49-летняя Анастасия Волочкова, знаменитая балерина, позировала без одежды. Накануне она выпила дорогое розовое просекко.
Звезда балета посетила свою близкую подругу, Елену Галицыну, которая известна как модель, певица и телеведущая. 54-летняя Елена встретила Анастасию с радостью. Волочкова сняла видео с закусками и бутылками на столе.
«Мы устроили изысканный пикник, пьём дорогое розовое просекко, — поделилась Анастасия. — Мы заслужили это после долгого труда. Сегодня отмечаем все события прошлой недели».
После бани Волочкова вышла на природу обнажённой.
«Мы с Леной загорали на Мальдивах во время съёмок клипа. Теперь я загораю у неё дома», — рассказала Анастасия.
Королева шпагата думала, что подруга фотографирует её, но та включила видеорежим. Это удивило Анастасию, но она простила подругу. Волочкова позировала, прикрывая грудь красными яблоками на ветке.
«Когда я прошу тебя сделать фото или видео, я говорю это искренне. Я люблю тебя настолько, что мне всё равно. Ты делаешь меня красивой музой. Я стою здесь с твоими яблоками, не зная, съесть их или сфотографироваться», — сказала Анастасия Елене.