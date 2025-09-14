Нетрезвая Волочкова снялась обнаженной в саду

49-летняя Анастасия Волочкова, знаменитая балерина, позировала без одежды. Накануне она выпила дорогое розовое просекко.

СМИ: Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за справление нужды под елкой

Звезда балета посетила свою близкую подругу, Елену Галицыну, которая известна как модель, певица и телеведущая. 54-летняя Елена встретила Анастасию с радостью. Волочкова сняла видео с закусками и бутылками на столе.

«Мы устроили изысканный пикник, пьём дорогое розовое просекко, — поделилась Анастасия. — Мы заслужили это после долгого труда. Сегодня отмечаем все события прошлой недели».

После бани Волочкова вышла на природу обнажённой.

«Мы с Леной загорали на Мальдивах во время съёмок клипа. Теперь я загораю у неё дома», — рассказала Анастасия.

Королева шпагата думала, что подруга фотографирует её, но та включила видеорежим. Это удивило Анастасию, но она простила подругу. Волочкова позировала, прикрывая грудь красными яблоками на ветке.