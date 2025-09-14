Филипп Киркоров перед выступлением в День города на Поклонной горе сообщил, что сейчас занимается выпуском нового клипа, такого, которого звезды отечественного шоу-бизнеса еще не делали. Он будет полностью изготовлен с помощью искусственного интеллекта, информирует «Комсомольская Правда».

«Будем снимать клип с инновациями – искусственным интеллектом. И в этом будем в авангарде. Вы знаете, я всегда привношу в наш шоу-бизнес новые, интересные моменты, которые никто не делал», - объяснил Киркоров.

Клип делается на основе новой песни Киркорова «Одинокая, нежная» на тему о неразделенной любви. В Москве певец исполнил этот трек впервые в День города.

