Башаров объяснил, почему не может простить отца и брата

Марат Башаров впервые встретился со своим биологическим отцом пять лет назад в эфире одного из федеральных телеканалов. Тогда Алимжан Билялетдинов публично попросил у сына прощения.

© РИА Новости

Однако примирения родственников не случилось. Позднее Башаров рассказал в рамках шоу «Секрет на миллион» на НТВ, что так и не смог окончательно простить отца, хотя и понимал, что тот уже глубокий старик, пишет СтарХит.

«Честно, я не искал встречи с ним. Не хотелось. Знаете, наверное, вот эта юношеская обида, она осталась. Где ты был, когда нам было с мамой плохо. Где ты был, когда мы с отчимом мыли полы. Где ты был вообще все это время? И почему не имел возможности? Почему ты не мог найти меня? И вот эта детская обида осталась», — откровенно признался артист.

У Марата есть сводный брат по отцу. С ним также не удалось выстроить отношения.

«На брата обижен. Даже зол. Я дал денег отцу на похороны, на оградку, на памятник. Потом мне рассказали, что часть этих денег, если даже не все деньги, были моим братом просто пропиты. Поэтому я общаться с этим человеком не хочу», — резюмировал Башаров.

Ранее российский кинорежиссер Сарик Андреасян заявил о том, что не намерен снимать в своих работах актера и телеведущего Марата Башарова из-за того, что он «бьет жен».