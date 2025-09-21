Как живет и чем занимается младшая дочь Кристины Орбакайте

Клавдия Земцова — младшая дочь Кристины Орбакайте и внучка Аллы Пугачевой. Ей всего 13 лет, но девочка уже стала объектом пристального внимания публики и прессы. Родители стараются оградить ее от лишней славы, однако интерес к Клаве огромный. «Рамблер» расскажет о ее жизни подробнее.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Клава родилась в 2012 году в США, где ее отец, Михаил Земцов, занимается бизнесом. Клавдия — единственная дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова. От предыдущих браков у Орбакайте двое сыновей — Никита Пресняков и Дени Байсаров, поэтому у Клавы есть старшие братья, с которыми она поддерживает теплые отношения.

С ранних лет девочка живет в Нью-Йорке вместе с Кристиной Орбакайте, папой и бабушкой по отцовской линии. Звездная наследница учится в престижной американской школе с углубленным изучением иностранных языков. Клава часто путешествует с матерью и сопровождает ее на гастролях по миру. Девочка также летает на Кипр, чтобы навестить бабушку Аллу Пугачеву и дедушку Максима Галкина.

Творчество

Творческие задатки у Клавы проявились очень рано. Уже в два года она снялась в клипе своей мамы «Московская осень», став самой юной участницей съемок. Позднее она не раз появлялась на фотографиях и видео, связанных с концертами Орбакайте.

Одним из главных увлечений Клавы стал балет. Девочка занимается в балетной школе в Нью-Йорке, регулярно принимает участие в детских постановках и конкурсах, пишет Teleprogramma.org. По словам знакомых семьи, она отличается усидчивостью и дисциплиной, что является редкостью для ребенка ее возраста. На фотографиях и видео Клава нередко позирует в пачке и пуантах, и ее уже сравнивают с юными звездами танцевальной сцены.

Прабабка-гадалка и одноглазый отец: что известно о семье Пугачевой

Кроме балета, Клава интересуется музыкой. В семье с такими корнями неудивительно, что девочка тянется к пению и инструментам. Пока она поет только в школьном хоре, но родители не исключают ее будущего выхода на сцену. Однако сама Кристина подчеркивала, что пока рано говорить о карьере Клавы: для нее главное — дать дочери полноценное образование и свободу выбора.

Характер и воспитание

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналисты и поклонники часто сравнивают девочку с бабушкой — Аллой Пугачевой. Отмечают, что она унаследовала ее харизму и характер. Клава общительная, но в то же время осторожная: на публике она может быть немного застенчивой, особенно если внимание к ней слишком много. Например, в передаче «Пусть говорят» зрители заметили, что она стеснялась камеры и старалась держаться рядом с мамой, пишет 24СМИ.

В семье стараются не делать из нее «звездного ребенка». Михаил Земцов, ее отец, известен своей скромностью и простотой, и эти качества он прививает дочери. Клава помогает родителям дома, любит заниматься садом и выращивать овощи на участке, так что ее воспитывают в атмосфере спокойствия и домашнего уюта.

Жизнь между разными культурами

Жизнь между Россией и США накладывает отпечаток на развитие ребенка. Клава свободно говорит на английском, но ее русский иногда звучит неуверенно. Кристина Орбакайте старается сделать так, чтобы ее дочь не забыла родной язык. Она разговаривает с Клавой дома на русском, а также привозит ее в Москву, чтобы девочка общалась с родственниками и друзьями семьи.

В окружении Клавы часто звучит и испанская речь: Михаил Земцов родом из Латинской Америки. Такая мультикультурная среда дает Клаве преимущество. Она растет в условиях, где одновременно присутствуют русские традиции, западные стандарты образования и латинская культурная составляющая. Это делает ее более открытой миру и помогает легко адаптироваться в разных странах.

Таким образом, родители Клавы делают все возможное, чтобы у нее было нормальное детство и дают ей возможность самой выбрать свое будущее. Уже сегодня ясно, что у Клавы есть творческие способности, но станет ли она певицей или актрисой, как мама и бабушка, покажет только время.

Ранее мы писали про вторую жену Игоря Крутого и его стычках с Лаймой Вайкуле.