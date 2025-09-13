Рэпер Хаски выпустил дисс на Канье Уэста с отсылками к СВО

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил «дисс» на американского рэпера Канье Уэста. Трек получил название «kanye west diss».

Композиция появилась на музыкальных площадках 12 сентября. Примечательно, что Канье Уэст в песне выступает собирательным образом Запада. В своем новом треке Хаски критикует политический курс и ценности США в целом.

Песня начинается строчками: «Ты, наверное, в LA. Я сегодня в Донецке / У кента ПТСР, и он застыл будто нэцкэ / Мы везем пару “птиц” в сторону ЛБС / Я пишу этот дисс на тебя, мистер Уэст».

Также рэпер представил клип на новый трек. Ранее Хаски выпустил свою первую видеоигру под названием «Заложник», напоминает «Радиоточка НСН».