Пугачева дала совет Mia Boyka

Алла Борисовна в недавнем большом интервью, говоря об артистах, выделила Mia Boyka. Примадонна оценила выступление девушки на музыкальном шоу «Три аккорда», где среди исполненных ею композиций были и песни Аллы Пугачевой «Девочка секонд-хенд» и «Балалайка». Об этом информирует СтарХит.

«Есть какая-то Бойка еще, Mia Boyka. Не только Бойка, а бойкая! Это хваткая девушка, она свое схватит. Она поет неплохо, только не выбрала еще, что. В „Трех аккордах“ это было замечательно. А потом я послушала, что она делает на сцене. Это очень большой контраст. На двух стульях не усидишь. Надо и эту публику молодежную окучивать, и вот эту взрослую. Такое время — тут надо угадать», — посоветовала Пугачева.

Mia Boyka отметила, что к совету Аллы Борисовны обязательно прислушается, но пока работает в привычном режиме.

«Она абсолютно права, потому что на двух стульях правда не усидишь. Я думаю точно так же. У меня определенное деление в голове сейчас происходит, пытаюсь сделать выбор и определиться. Я пока не определилась, потому что я все еще сама очень молодая, живая. И мне хочется быть в тренде, хочется похайпить, создать что-то такое, что соберет большое количество просмотров, прослушиваний. В то же самое время мне очень нравится петь серьезную музыку». – призналась певица.

Девушка сказала, что очень любит творчество Аллы Пугачевой.

«Нам никогда не доводилось пересекаться в жизни, но я ею восхищаюсь. Творчество Аллы Борисовны — незабываемое, уникальное в своем роде, неповторимое. Я знаю, наверное, все ее песни. Слушаю их в машине. И каждый раз удивляюсь и восхищаюсь. Больше я не видела такого артиста по уровню таланта и профессионализма», — отметила она.

Ранее Mia Boyka подверглась критике за свой лексикон. Ларису Долину смутили слова, используемые молодой артисткой.