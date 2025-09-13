Танцор Булановой ответил Пугачевой

Дмитрий Берегуля, танцор коллектива Татьяны Булановой, прокомментировал слова Примадонны об их номере.

Алла Борисовна на этой неделе дала большое интервью. В нем шла речь и о ставшей популярной подтанцовке Татьяны Булановой.

«Это настолько оригинально и неожиданно, непрофессионально. Но как будто на сцену вышли реальные люди», — отметила Пугачева.

Берегуля решил ответить Примадонне, пишет издание thevoicemag.ru.

«Наши танцы и нас заметила сама Примадонна! Но есть пара моментов, конечно. Очень странно, что она решила, что мы непрофессионалы. Видимо, ей виднее. Каждый имеет право на свое мнение, поэтому мы не обижаемся, к критике относимся с улыбкой. Вообще, самая главная звезда — это наша любимая Танечка. Сколько лет я танцую, 25 уже, и все это время люблю ее», — отметил Дмитрий.

Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Берегуля ушел из коллектива Булановой. Буланова опровергла эти слухи.

«Впервые слышу про это. Нет, про уход я не говорила. Не бойтесь, все хорошо», — заявила Татьяна.

Ранее Светлана Разина жестко высказалась о подтанцовке заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой — танцоры прославились в соцсетях особой «ленивой» манерой движений. Экс-солистка «Миража» уверена, что коллектив не соответствует статусу певицы.