Внучка Долиной порассуждала о будущей профессии

Александра Миончинская, внучка Ларисы Долиной, рассказала о планах на будущее.

Саша занимается вокалом не только со своей звездной бабушкой, но и с композитором Виктором Началовым. Девушка пишет музыку и нередко выступает на одной сцене вместе Долиной.

«Я думаю в двух абсолютно полярных направлениях. Возможно, пойду в Высшую школу экономики, буду заниматься прикладной информатикой. А может быть, в ГИТИС. Я хотела бы стать актрисой. Не смогу выступать на сцене, будучи только певицей. Сейчас меня больше привлекает актерское мастерство», - рассказала Александра.

До недавнего времени Лариса Александровна жила вместе с дочкой Линой и внучкой Сашенькой в одной квартире. Правда, не так давно им пришлось разъехаться. На это были веские причины. Квартира Ларисы Александровна не позволяла всем комфортно разместиться.