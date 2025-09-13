Марат Башаров вспомнил о последней встрече с отцом

Актер Марат Башаров откровенно рассказал об отношениях с отцом, которого так и не смог простить вплоть до его смерти. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ телеведущий вспомнил о последней встрече с родным человеком и раскрыл, почему затаил на него обиду.

В 2020 году Марат Башаров дал интервью, в котором признался, что его растил отчим, а своего биологического отца он видел всего два раза и ничего о нем не знал. В студии «Секрета на миллион» артист встретился с близким человеком спустя 40 лет разлуки. Как оказалось, это была их последняя встреча — всего через год мужчины не стало.

«Не было возможности. И папа почему-то после этого так быстро ушел, скоропостижно. Он как будто все дела сделал. Увидел меня, обнял, попросил прощения и ушел», — поделился Марат Башаров.

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» признался: он так и не смог побороть детскую обиду на отца, оставившего их с мамой.

«Вы знаете, это, наверное, какая-то детская, юношеская обида. Она осталась. Где ты был, когда нам с мамой было плохо? Где ты был вообще все это время? Но зачем мы будем судить человека… Не хочу», — заявил актер.

Однако отец — не единственный человек, на которого затаил обиду Марат Башаров. Телеведущий раскрыл: он не общается с родным братом, с которым познакомился пять лет назад на той же программе. По словам артиста, Вялит пропил деньги, отложенные на похороны отца.

«Я обижен на него, даже зол. За пьянство. Из моих уст это, конечно, так звучит… Но да. Я дал денег на похороны отца, на оградку, памятник. А потом мне рассказали, что часть этих денег были просто пропиты моим братом. Поэтому я общаться с этим человеком не хочу», — подчеркнул ведущий «Битвы экстрасенсов».

Ранее брат Марата Башарова заявил, что актер опозорил его перед семьей из-за клеветы: «Марат сказал, что я все пропил. Я инвалид третьей группы. Инфаркт, инсульт, поэтому и не пью».