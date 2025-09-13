Зрительский рейтинг группы «Звери» изменился

Финансовые итоги деятельности музыкального коллектива «Звери» за 2024 год по сравнению с 2023 годом значительно выросли. Согласно официальной отчетности, которую приводит издание passion.ru, прибыль ООО «Звери», учредителем и владельцем которой является лидер группы Роман Билык, выросла с 2,5 миллиона рублей в 2023 году до 67 миллионов в 2024-м.

Увеличилась и выручка: с 38 миллионов рублей в позапрошлом году до 89 миллионов в прошлом. Это прямой показатель роста зрительского рейтинга и популярности коллектива. Уже в нынешнем году «Звери» собрали более 60 тысяч поклонников в Лужниках.

Отечественную рок-среду нельзя представить без группы «Звери». Хиты ребят «Районы-кварталы», «Все, что тебя касается» и «До скорой встречи!» даже спустя 20 лет можно встретить на каждой второй тусовке.

За два десятка лет существования у коллектива сменилось три состава. Но постоянным участником «Зверей» уже на протяжении долгого времени остается фронтмен и по совместительству основатель группы Роман Билык.