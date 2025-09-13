Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на антивоенном митинге в Берлине.

«Запорожье и любые другие оспариваемые области... Это не что-то такое невероятно сложное. Дайте местным жителям решить, хотят они оставаться в составе Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или же стать частью России», — сказал он.

На митинге собралось порядка 20 тыс. человек.

Активисты собрались у посольства США в Берлине у Бранденбургских ворот — люди выступают против войны в секторе Газа и поставок оружия в зоны конфликта.