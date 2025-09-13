Филипп Киркоров когда-то окончил школу с золотой медалью. Но сейчас он помочь своим детям с уроками не может, откровенно признался народный артист России. Об этом пишет издание super.ru.

«Сейчас открываешь математику четвертого-пятого класса и понимаешь, что, Боже упаси, я там ничего не понимаю. Я смотрю на эти штуки и не понимаю, как это умещается в голове у 13–14-летних. И вообще, зачем это надо?» - сообщил Киркоров журналистам 5 Канала.

Филипп Бедросович рассказал, что Алла-Виктория и Мартин после уроков дополнительно занимаются с педагогами прямо в школе.

Он считает, что такие занятия эффективнее, чем уроки с репетиторами дома, где внимание детей постоянно отвлекают гаджеты.

Ранее Филипп Киркоров говорил, что мечтает о трехнедельном отдыхе. Напомним, Филиппу Киркорову в 2025 году диагностировали диабет 2 типа. Диагноз артисту поставили после того, как у него долго не заживал ожог руки, полученный на концерте от пиротехники.