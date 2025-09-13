Лука Сафронов рассказал о конфликте с сыном Децла

Пианист Лука Сафронов, сын известного художника Никаса Сафронова, принял участие в шоу «Выживалити. Наследники». На проекте у него произошел конфликт с Антонием Толмацким, сыном покойного рэпера Кирилла Толмацкого.

© Passion.ru

Когда Лука стал новым участником телепроекта, то наткнулся на грубость со стороны других героев. Так, Антоний раскритиковал Сафонова за лишний вес. По словам сына известного художника, его оппонент позволил себе минутную слабость, после чего взял себя в руки и принес извинения за случившееся.

«Он проявил минутную агрессию, увидев во мне конкурента, но потом искренне раскаялся. Это говорит о его глубоком моральном воспитании. Антонию самому была неприятна его реакция, он извинился, а мне стало неловко, ведь я ничего не заметил», — рассказал Лука в интервью StarHit.

Ранее сын Децла рассказал о скромной жизни. Молодой человек, как выяснилось, после смерти отца живет на отчисления с его творчества.