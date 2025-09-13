Ургант появился на корпоративе в России

Иван Ургант «отменен» практически на всех федеральных каналах. Теперь шоумен зарабатывает выступлениями на корпоративах. Так, пишет Телеграм-канал absatzmedia, его заметили в качестве ведущего мероприятия на курорте «Абзаково», где отечественный разработчик ПО устроил корпоратив в честь Дня программиста.

Напомним, что летом в Гатчине отменили показ фильма «Во сне ты горько плакал» с участием Ивана Урганта на местном кинофестивале. Тогда общественное движение «Зов народа» обратилось к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отменить премьеру картины режиссера Николая Солодникова.

Звезды «Вечернего Урганта» рассказали о конфликте с Ургантом и его ревности

В официальном документе трансляция фильма была признана «неприемлемой» из-за участия Урганта, который в начале спецоперации публично осудил действия российских властей.