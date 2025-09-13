Гонорары «Квартета И» существенно изменились

Владельцы киностудии «Стрела» Ростислав Хаит, Леонид Барац и Сергей Петрейков теряют заработки. Гонорары звезд рухнули в семь раз: если в 2023-м году они заработали 142,1 миллионов рублей, то в 2024-м — всего 20,6 миллионов. А фильм «Один день в Стамбуле» не стал кассовым, и попросту провалился.

Как пишет gazeta.ru, самые удачные для актеров времена были в конце нулевых – начале десятых. Тогда они считались долларовыми миллионерами. Сейчас же интерес публики к их творчеству резко упал.

Барац, Хаит, Петрейков и Ларин стараются держаться на плаву, в частности, занимаются продажей лицензий кино для онлайн-сервисов. За прошлый год в этой сфере они заработали 1,3 миллиона рублей, из них 716 тысяч за кино «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».

«Квартет И» был создан в 1993 году. На счету театра постановки и полнометражные фильмы, включая «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины».