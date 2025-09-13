Запашный потребовал признать Пугачеву «врагом народа»

Народную артистку СССР Аллу Пугачёву необходимо признать «врагом народа» за антироссийскую деятельность и высказывания.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его словам, известную певицу больше нельзя считать гражданкой своей страны.

«Она потерялась для меня как гражданка, – пояснил он. – А песни я признаю, они были, есть и будут хорошими, в свое время спетые ею. Какое к ней отношение? Я ее с удовольствием игнорирую. Я более резок в своих оценках, считаю, что определение «враг народа» — оно более маркирующее».

Некоторые знаменитости, напомнил Запашный, получили статус иноагентов, однако они продолжают вести дела и зарабатывать деньги в России.

«А «враг народа» не имеет права на предпринимательство в стране, он может только сидеть в тюрьме», – резюмировал гендиректор Московского цирка.

