Шаляпин высказался о перспективах союза с Волочковой

Прохор Шаляпин давно дружит с Анастасией Волочковой. В недавнем интервью певец признался, что мог бы связать свою жизнь с Анастасией Волочковой, и внешне они подходят друг другу. Но все упирается в финансовый вопрос, пишет СтарХит.

«Конечно, чисто внешне подхожу ей я. Но нам нужны, так скажем, деньги. Шуба сама себя не купит», — сказал Шаляпин.

Корме того, Прохор считает: ему не потянуть такую невесту, к которой стоит очередь из женихов.

«Я думаю, что Насте каждый день кто-то делает предложение. У нее столько имущества, она в этих предложениях уже утонула. Я ей посоветовал запрет на переделку имущества без ее личного присутствия. А то уведут и дом, и квартиру, и деньги, все. Настя доверчивая, добрая. Нельзя так доверять. Ее могут облапошить. Ей бы самой кого постарше. Я ей все время говорю — тебе надо постарше, чтобы на издыхании уже была искренняя любовь», — заявил исполнитель.

Волочкова отвергла совет Шаляпина об отношениях с пожилым мужчиной

Анастасия Волочкова отреагировала на совет Прохора Шаляпина найти мужчину постарше. Балерина призналась, что, хотя они с артистом давние друзья, она не очень понимает, почему он дает ей такие советы. По ее мнению, дело вовсе не в возрасте.