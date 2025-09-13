«Это позор!»: десятки людей вышли на протест против Анны Нетребко в Лондоне

В Лондоне десятки людей вышли на акцию протеста возле Королевского оперного театра, где оперная певица Анна Нетребко выступила в постановке «Тоска». Об этом сообщает The Guardian.

© Газета.Ru

Протестные мероприятия, отмечает издание, происходили на протяжении недели до начала выступления с Нетребко , состоявшегося 11 сентября. Спектакль все же прошел, поскольку в театре посчитали необходимым «давать площадку величайшим исполнителям». Там также подчеркнули, что исполнительница осудила специальную военную операцию России на Украине.

Как сообщает The Guardian в репортаже, в один из дней на демонстрацию пришли десятки людей — около 50 человек. Они развернули плакаты с фразами о том, что Нетребко поддерживает российскую власть, и украинскими флагами. Активисты призывали отменить выступление российской артистки.

Одна из демонстранток — 43-летняя Александра Ветрова — осудила Королевский оперный театр за приглашение Нетребко, посчитав, что решение театра наносит ущерб его репутации.

«Я живу в Лондоне уже 21 год. Раньше я любила Королевский оперный театр и все, что он делал, но это решение – позор!» — возмутилась она.

