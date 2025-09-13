Мать блогерши Лерчек распродает ее одежду из-за бедственного положения

Мать блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) рассказала в соцсетях о тяжелом финансовом положении семьи. По ее словам, из-за сложившихся обстоятельств родственники вынуждены продавать личные вещи Лерчек.

В коротком видео женщина призналась, что семья переживает крайне трудные времена. Из-за этого она продает брендовые аксессуары: сумку Loewe за 210 тысяч рублей, босоножки Versace за 69 тысяч и картхолдер Louis Vuitton за 80 тысяч рублей.

Напомним, в отношении Лерчек и ее бывшего мужа расследуется уголовное дело о выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием фиктивных документов.

Следствие полагает, что блогеры совместно с партнером по бизнесу зарабатывали на продаже онлайн-фитнес-марафонов, при этом оформляли договоры с иностранными компаниями. Денежные средства перечислялись на зарубежные счета, а в контролирующие органы направлялись бумаги с ложными данными о назначении переводов.