Раскрыты доходы бизнес-империи Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая хорошо известна широкой аудитории как актриса и ведущая кулинарных шоу. Но основной доход заслуженной артистки России, как оказалось, приносят аптеки. Она владеет долями в 54 компаниях, среди которых «Планета здоровья» и «Монастырев», сообщают news.ru.

В прошлом году Юлия заработала 140 миллиардов рублей.

Кулинарные шоу в 2024 году принесли Высоцкой 422,4 миллиона рублей. Есть у нее и активы, которые связаны с бизнесом режиссера Андрея Кончаловского. Но они не столь прибыльные, а некоторые вовсе убыточны.

Жена режиссера Андрея Кончаловского несколько лет назад демонстрировавшая телезрителям приготовление сырников, шашлыка и томатов, столкнулась с насмешками из-за подгоревших блюд.