Андрей Миронов был кумиром миллионов, и его личная жизнь всегда вызывала огромный интерес. Помимо официальных браков, у артиста была долгая связь на стороне. Его женщину называли «любовницей» и даже «тайной женой», а сама она спустя годы выпустила книгу с откровенными воспоминаниями. «Рамблер» расскажет, кем она была и как развивались их отношения с заслуженным артистом.

Кто она — любовница Миронова?

Татьяна Егорова родилась в Москве в 1944 году. После окончания Щукинского училища ее пригласили в Театр сатиры, где она впоследствие проработала более двадцати лет.

В отличие от коллег, Егорова не стала звездой советского кино. Ее имя чаще упоминалось в театральной среде, где ее считали перспективной, но скромной артисткой. Позднее ее популярность во многом оказалась связана именно с историей отношений с Андреем Мироновым, а не с карьерными достижениями.

© Кадр из фильма "Швейк во второй мировой войне" (1969)

Егорова отличалась прямотой и независимостью. По воспоминаниям знакомых, она была женщиной с сильным характером, но при этом болезненно переживала личные разочарования.

Два похороненных мужа и сын-инвалид: как живет вдова Высоцкого

Любовь и драма

Роман Миронова и Егоровой длился более двадцати лет. С будущем возлюбленным она познакомилась в Театре сатиры. Позднее Татьяна Николаевна говорила о том, что это была любовь с первого взгляда. У них сразу закрутился бурный роман. Ради того, чтобы быть с Мироновым актриса оставила своего жениха, а ее возлюбленный, в свою очередь, наоборот, женился на другой женщине — Екатерине Градовой, которая на тот момент снималась в сериале «Семнадцать мгновений весны».

Однако даже после того, как Андрей Александрович связал себя узами браками, отношения с Татьяной он так и не закончил. Позднее Татьяна Николаевна писала в своих мемуарах «Андрей Миронов и я», которые вышли в свет в конце 1990-х, что именно ее актер называл «главной женщиной и любовью своей жизни».

Однако вместе с тем она не скрывала, что их отношения были мучительными: постоянные ссоры, ревность и отсутствие желания со стороны актера оформить их союз официально. В книге есть признания о том, что Егорова страдала от его холодности, но все равно не могла разорвать связь.

Скандальные откровения

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Особое внимание привлекли отрывки книги, где Егорова в деталях описывала конфликты с Мироновым. В частности, она утверждала, что однажды актер ударил ее так сильно, что сломал нос. Это заявление вызвало огромный резонанс в прессе, ведь образ Андрея Александровича в народной памяти был связан с харизмой, доброжелательностью и мягкостью.

Кроме того, актриса публично призналась, что ждала от Миронова ребенка. Но тот так и не появился на свет. Женатый актер заставил ее сделать аборт, потому что «не был готов к детям‎», писали Дни.ру. Но что бы ни делал Миронов, будь то измены или рукоприкладство, Егорова спускала ему все с рук — слишком сильно любила. Спустя некоторое время Егорова снова забеременела, но во второй раз она потеряла ребенка из-за выкидыша.

Отношения Егоровой и Миронова длились вплоть до его смерти в 1987 году. Она еще долгое время переживала боль утраты и лишь спустя 13 лет после его гибели, в свои 56 лет, актриса впервые официально вышла замуж. Ее супругом стал бизнесмен Сергей Шелехов, с которым она прожила 14 счастливых лет. В 2014 году муж Егоровой умер. Сама артистка скончалась в июле 2025 года после продолжительной болезни.

Ранее мы писали, как прошли последние годы жизни советской актрисы Инны Макаровой.