Гуф сделал заявление на концерте в Екатеринбурге

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) на концерте в Екатеринбурге публично объявил, что заканчивает концертную деятельность. Алексей даже не вышел на бис, как ему ни хлопали поклонники.

Он заявил, что очень устал, передает E1.ru.

«Я подустал что-то от рэпа. У Васи (Басты) получается переквалифицироваться, а меня все достало, честно говоря», — признался Долматов.

В зале, где проходил концерт, не было свободных мест. Гуф исполнил как свои ранние композиции, так и современные хиты.

Рэпер еще в феврале 2025 года анонсировал прощальный тур. Артист намерен завершить концертную деятельность в ноябре, выступив в Москве. При этом стоимость билетов на мероприятие достигает 800 тысяч рублей.