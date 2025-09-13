Тяжелобольной Элтон Джон испугал фанатов фотографиями из больницы

Элтон Джон снова удивил поклонников — на этот раз снимком из «больничной палаты». Артист выложил серию фото в Инстаграме* (запрещён в РФ), чтобы подогреть интерес к выходу сиквела культовой комедии «Spinal Tap II: The End Continues».

На снимках 78-летний музыкант позирует в больничной кровати с шеей в фиксирующем воротнике и с обеими ногами в усыпанных блёстками гипсах. Атмосфера была максимально убедительной: вокруг — шары, цветы и открытки, словно у настоящего пациента.

© соцсети

Однако в той же публикации певец показал закулисные кадры — мониторы с камер, павильон со съёмочной площадки и уже снятые блестящие «гипсы». Таким образом, стало ясно: никакой госпитализации не было — это лишь часть съёмочного процесса новой ленты.

© соцсети

Выход «Spinal Tap II» обещает быть не менее ироничным, чем оригинал, а Элтон Джон в очередной раз доказал, что умеет разыгрывать даже самых преданных фанатов.

Ранее Элтон Джон проводил отпуск во Франции с Дэвидом Фернишем, его сняли на яхте, поклонники переживали, что его здоровье ухудшилось.