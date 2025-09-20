Певица Юлия Началова скончалась в марте 2019 года из-за заражения крови. После трагичного ухода артистки ее семья столкнулась с неожиданными проблемами — долгами и имущественными спорами. «Рамблер» собрал все факты о том, какие обязательства перешли наследникам и как они решались.

Артистка оставила единственную дочь Веру, рожденную в браке с футболистом Евгением Алдониным. После смерти матери девочка унаследовала ее долю в квартире и авторские права на творчество. Вера продолжает жить с отцом, но родители Началовой активно помогают в ее воспитании. Именно бабушка с занимались всеми юридическими вопросами. Виктор и Таисия участвовали в делах о наследстве, договаривались с юристами и приставами.

Административные долги

© Артем Геодакян/ТАСС

Сразу после смерти артистки в СМИ появились сообщения о том, что за ней числится задолженность по административным штрафам. Судебные приставы завели исполнительное дело: общая сумма составила 47 016 рублей 90 копеек. Дополнительно был начислен исполнительский сбор — 3 291 рубль 18 копеек. По данным журналистов из Daily Storm, среди штрафов числились нарушения правил дорожного движения, в том числе парковки, и некоторые административные взыскания, которые не были своевременно оплачены.

С юридической точки зрения, эти обязательства не исчезли со смертью певицы, а автоматически перешли ее наследникам. В данном случае ими стали родители Виктор и Таисия Началовы, а также дочь певицы Вера Алдонина. По закону они должны были не только вступить в права наследства, но и принять на себя все финансовые обязательства Юлии — разумеется, в пределах стоимости унаследованного имущества.

Раздел недвижимости

Самым громким и обсуждаемым после смерти певицы стал конфликт семьи Началовой с ее бывшим возлюбленным, хоккеистом Александром Фроловым. По данным СМИ, еще при жизни Юлия получила от него около 20 миллионов рублей и написала расписку, подтверждающую факт передачи средств. Сам Фролов утверждал, что эти деньги предназначались не как подарок, а как вложение в долю в элитной квартиры певицы площадью около 167 квадратных метров в жилом комплексе «Кутузовская ривьера». Он относится к числу самых престижных в Москве: просторные апартаменты, вид на Москву-реку, закрытая охраняемая территория. Решить вопрос при жизни Началовой они не успели, поэтому после смерти артистки хоккеист обратился в суд с иском: он потребовал у семьи усопшей либо возврата денег, либо признания за ним прав на часть квартиры.

Эта история моментально стала одной из главных тем в прессе и широко обсуждалась как в светских, так и в деловых изданиях. Журналисты подробно разбирали, на чем именно основываются требования Фролова, и публиковали комментарии друзей Юлии, которые утверждали, что Юлия воспринимала эти деньги как подарок или поддержку, а не как долг или инвестицию. Однако в итоге спортсмену удалось выиграть суд. Фролов стал полноправным владельцем половины квартиры. Оставшаяся же часть перешла по наследству родственникам звезды: родителям и дочери, писала Газета.ru. В СМИ подчеркивалось, что для родителей артистки было крайне тяжело принять такой исход: квартира воспринималась не просто как актив, а как память о дочери.

Решение о продаже квартиры

© Вячеслав Прокофьев/TACC

В 2024 году стало известно, что родственники певицы приняли непростое решение — выставить квартиру на продажу. Этого требовал бывшей возлюбленный звезды Александр Фролов — ему не нужна была половина апартаментов, он хотел получить деньги. У семьи возможности самостоятельно выкупить его долю не было.

По данным газеты «‎Аргументы и факты», стоимость апартаментов превышала 100 миллионов рублей. При этом подчеркивалось, что в квартире сохранились мебель и вещи, оставшиеся еще со времен Юлии. Семье это решение далось непросто: продать место, где певица проводила последние годы жизни, означало символически расстаться с частью ее наследия. Однако финансовая сторона вопроса оказалась важнее.

