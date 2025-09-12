Блогер узнала об измене мужа из-за штрафа за парковку

Блогер Валерапривет (Юлия Аксенова) узнала об измене мужа благодаря штрафу за неправильную парковку. Об этом она рассказала у себя в соцсетях, передает StarHit.

Аксенова призналась, что последний месяц в ее отношениях с мужем не все было гладко: они мало виделись и практически не контактировали, поскольку оба работали. За неделю до раскрытия измены блогер поговорил с супругом и они все же решили, что они семья. После этого пара стала вместе ездить по делам и отношения наладились.

«Но произошла такая ситуация — мне приходит письмо из суда о том, что я не оплатила штраф. Я зашла на "Госуслуги" и увидела все свои оплаченные штрафы. Мы зашли в приложение Темы и наши этот штраф, и он действительно не был оплачен. И вы знаете, что к штрафу прикрепляется фото, и вот это фото было там…» — сказала Аксенова, имея в виду, что на снимке ее муж был с другой женщиной.

Блогер добавила, что в настоящее время пытается прийти в себя и отвлечься от произошедшего, приехав в Москву к родителям. Муж Аксеновой пока никак не прокомментировал ситуацию.