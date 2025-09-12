15-летняя дочь Гогунского купила машину за 13 миллионов рублей

Дочь Виталия Гогунского Милана Стар купила машину за 13 миллионов рублей. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Милана Стар некоторое время копила на автомобиль Mercedes-Benz V-class стоимостью около 13 миллионов. Теперь певица купила машину и показала ее в соцсетях.

До этого Ирина Маирко подарила дочери Милане квартиру в центре Москвы на 15-летие. Маирко опубликовала ролик, в котором она преподнесла девочке ключи от новой квартиры. На видео дочь призналась, что загадала квартиру незадолго до вручения подарка.

Актер Виталий Гогунский состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко до 2019 года. В 2010-м у пары родилась дочь Милана, которая сейчас строит карьеру певицы под псевдонимом Милана Стар. У девочки свыше 1,1 млн подписчиков в соцсетях.

