Седокова не стала отвечать на каверзные вопросы об умершем муже

В декабре этого года будет уже год со дня смерти Яниса Тиммы. Экс-супруг Анны Седоковой добровольно ушел из жизни в ночь после дня рождения артистки. До сих пор экс-участницу «ВИА Гры» винят в гибели баскетболиста. Сегодня Анна пожаловалась на атаку со стороны девушек, которые представились журналистками. Они в жесткой форме начали задавать певице вопросы о Янисе и уголовном деле, заведенном в отношении нее.

«Они начинают прямо лезть в лицо, я в таком шоке была, потому что я не знаю, как себя вести в этой ситуации», — поделилась Анна в своем телеграм-канале.

По словам Седоковой, вопросы девушек о Янисе были «очень кровожадными». Артистка попросила их оставить эту тему в покое:

«Надо оставить его имя. Пускай он спокойно живет, пускай он спокойно где-то на небесах существует». Анна уверяет, что впервые столкнулась с такой агрессией. Артистка также сказала, что не комментирует эту ситуацию потому, что бережет память бывшего мужа.