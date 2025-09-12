Алсу впервые озвучила подробности развода с бывшим супругом

Певица Алсу впервые подробно рассказала о причинах развода с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке более 18 лет.

© Московский Комсомолец

В интервью OK Magazine артистка призналась, что долгое время терпела поведение супруга, но в какой-то момент достигла предела.

"Всегда все сходило с рук, скажем так. А тут наступил какой-то предел", — поделилась знаменитость.

Она добавила: " Все шло к такому решению, просто была бомба замедленного действия".

Певица Алсу заговорила о переменах в жизни после скандального развода

Алсу отметила, что после замужества ее карьера фактически остановилась, поскольку супруг не одобрял ее профессиональную деятельность. По словам певицы, она всегда была покорной и мягкой, но в определенный момент начала "качать права".

После развода артистка не только возобновила активную творческую деятельность, но и значительно повысила гонорары за выступления: теперь ее услуги на частных корпоративах оцениваются в 5 миллионов рублей, что на 3 миллиона больше прежней суммы.