Как в России отреагировали на интервью Аллы Пугачевой

Адвокат Александр Бенхин в беседе с РИАМО заявил, что в словах певицы Аллы Пугачевой в ее новом интервью отсутствуют дискредитация армии и фейки, поэтому формальных оснований для признания ее иностранным агентом нет.

Как заметил юрист, в беседе с артисткой присутствуют всякие «смелые» высказывания. Собеседник издания полагает, что Пугачевой ничего не будет, то есть, скорее всего, ее не объявят иноагентом. Бенхин обратил внимание на то, что соответствующий статус певице до сих пор присвоен не был, а в новом интервью она ничего конкретного не сказала, то есть все уже это было в ее разрозненных высказываниях, все это было и про власть, и про народ и так далее.

Адвокат допустил, что кто-то хорошо проконсультировал артистку перед интервью, чтобы она не наговорила лишнего. При этом он усомнился, что Пугачевой грозят какие-то правовые последствия.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что утверждение Пугачевой о том, что ее предала Родина, не соответствует действительности. Его слова передает Daily Storm.

По словам Пригожина, уехав из России, Примадонна сделала выбор в пользу семьи. Ей также не понравилось, что отношение к ней «людей в кабинетах» изменилось.

«Родина ее не предавала! Это был исключительно ее выбор. Просто она жила в ситуации, где ее превозносили, где есть она и есть все остальные. А потом этого не стало», — заявил продюсер.

Пригожин уверен, что после начала специальной военной операции Пугачева поняла, что «не состоянии быть той фигурой, которая влияет на процесс». Продюсер предположил, что артистка разделяет народ на тех, кто хорошо или плохо ей служит.

По словам Пригожина, ему еще обидно за Филиппа Киркорова, брак с которым исполнительница назвала фиктивным.

«Но ведь они не просто поженились — они венчались. Это было в Иерусалиме. Тогда у меня вопрос: а чтобы выйти замуж обязательно идти в церковь? Камень в чей огород?» — высказался он.

Клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий заявил, что Аллу Пугачеву могут отлучить от причастия из-за фиктивного брака с Киркоровым. Его слова передает "Абзац".

В интервью с Катериной Гордеевой Пугачева призналась, что ее брак с Филиппом Киркоровым был пиар-ходом. Певица решила поддержать молодого артиста, выполняя просьбу его тяжелобольной раком матери Виктории. Помимо узаконивания отношений в ЗАГСе, пара также обвенчалась в церкви. Иеромонах Макарий заявил в беседе с "Абзацем", что церковь ничего не может сделать с подобным "жульничеством".

"Аллу Пугачеву можно было бы отлучить от причастия, так она в другой храм пойдет. Она в любом случае будет отвечать перед Богом. Верующие люди не нарушают исповеди", - заявил он.

Певица Лолита Милявская поддержала Аллу Пугачеву после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Слова артистки приводит «Абзац».

Исполнительница заявила, что увидела в словах Пугачевой «нормальные человеческие переживания» и не согласна с мнением о разрыве связей артистки с Россией. По мнению Лолиты, критики, которые хотят «искать червей», в любом случае будут этим заниматься.

«Никакого разрыва [связей с Россией] я не вижу. Она как была величайшим русским достоянием, так им и остается», — высказалась Лолита.

Милявская добавила, что желает всем выглядеть так же, как 76-летняя Пугачева, и иметь такую же память, когда они достигнут возраста певицы.

Телеведущий Владимир Познер заявил NEWS.ru, что беседа Аллы Пугачевой с журналисткой Катериной Гордеевой* (признана в РФ иностранным агентом) не соответствует классическому пониманию интервью.

По словам журналиста, выпуск с Примадонной вышел «очень длинным» (его хронометраж составляет 3 часа 38 минут. — «Газета.Ru), и поэтому не вписывается в формат. Познер выразил мнение, что «для него это уже не интервью, а что-то совсем другое».

«Стало довольно модно проводить интервью по 2–2,5 часа. Я этого совершенно не понимаю. В общем, это не мое!» — высказался он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала интервью Аллы Пугачёвой, назвав его «базаром лицемерия».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, есть произведение, так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется «Ярмарка тщеславия», а это базар лицемерия», — сказала она.

На критику в адрес уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой после ее откровенного интервью ответила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом пишет Sport24.

Осуждать или обсуждать Пугачеву не имеет право никто, заявила Тарасова. Она отметила, что решение каждый человек принимает для себя сам: живет и работает там, где хочет.

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, говоря об уехавшей из России певице Алле Пугачевой, признался, что не считает ее предателем. Его слова приводит Sport24.

"Мне посчастливилось неоднократно работать с Пугачевой. Мы с ней знакомы, и этим знакомством я горжусь. Очень надеюсь, что Пугачева вернется, и я еще схожу на ее концерт. Негатив в ее сторону? По нынешней жизни меня ничего не удивляет. Я не считаю Аллу Пугачеву предателем", - заявил он.

Актриса Елена Проклова пожалела певицу Аллу Пугачеву после ее откровений в недавнем интервью. Знаменитость также отметила, что та уже «давно не Примадонна».

Проклова назвала Пугачеву человеком, который любит родину и профессию. Она не верит, что певица сама приняла решение уехать.

«Мне трудно поверить, что переезд — это ее добровольное решение. Вот так все бросить и уехать», - рассуждает Проклова.

Актриса вступилась за певицу: она считает, что самое обидное – оказаться заложником обстоятельств. Проклова уверена, что певица не дождется извинений от родины, если вдруг она обижена на страну.

«А вот ей простить — можно и нужно. Для нее все изменилось, и она давно уже не Примадонна, ее профессия не подразумевает такую популярность и любовь, чтобы иметь такой статус», — сказала Проклова в разговоре с Woman.ru.

